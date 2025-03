Arsenal : Martin Odegaard jubile après la gifle infligée au PSV

Trois buts en première mi-temps, quatre en seconde période. Arsenal a bel et bien écrasé le PSV chez lui (1-7). C’est la première victoire à l’extérieur de son histoire face au club d’Eindhoven. Interrogé aux micros d’Amazon Prime Sport, Martin Odegaard n’a pas caché sa joie après l’excellente prestation face au club néerlandais :

«Surtout après les derniers matchs, nous avions besoin d’une performance comme celle-ci. C’était brillant du début à la fin. Vraiment bon en attaque, en attaquant la surface avec des occasions et des buts. Malheureusement, nous avons encaissé un but. Pas trop. Nous travaillons dur tous les jours pour nous améliorer. Surtout après les performances comme celle contre West Ham et la dernière, nous voulions faire mieux. Beaucoup de travail autour de la surface et de finition, mais nous travaillons toujours dur et essayons de faire de notre mieux. Aujourd’hui, ça a marché. Nous avons mis l’accent sur la finition après les derniers matchs. Nous savons que nous avons la qualité, nous l’avons fait tellement de fois. Le faire à ce niveau, c’est vraiment amusant à jouer. Nous savons que nous avons ce niveau, donc c’était bien de tout mettre sur le terrain».