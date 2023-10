Algérie : Djamel Belmadi dévoile le poste de prédilection d’Amine Gouiri

La suite après cette publicité

Fort de plus de 70 apparitions sous le maillot tricolore, des U16 jusqu’aux Espoirs entre 2016 et 2023, Amine Gouiri a finalement opté pour un changement de nationalité sportive en vue de défendre les couleurs de l’Algérie, en septembre dernier. Dans la foulée, l’attaquant du Stade Rennais a été convoqué pour la première fois par son nouveau sélectionneur, Djamel Belmadi, pour disputer deux rencontres amicales à l’occasion de la trêve internationale d’octobre. Pour le coup, Amine Gouiri a soigné son entrée en matière en participant grandement au large succès des Fennecs face au Cap Vert (5-1).

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, le natif de Bourgoin-Jallieu est toutefois impliqué sur deux des cinq buts de son équipe, de quoi donner le sourire à son coach. Présent devant la presse à l’issue de la rencontre, Djamel Belmadi a souligné la bonne prestation de son joueur tout en confiant qu’il comptait l’aligner à l’avenir au poste d’attaquant. «Amine Gouiri peut évoluer à 3 postes différents, en numéro 9, en ailier gauche ou en second attaquant. Pour ma part, je pense que là où il est le meilleur, c’est avec un deuxième attaquant, dans un rôle de 9 et demi. Il aime décrocher et toucher le ballon», a déclaré le technicien de 47 ans. À noter qu’en club, Amine Gouiri (2 buts en 10 matchs TTC) est essentiellement aligné sur l’aile gauche par Bruno Genesio.