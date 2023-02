La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 20e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Erling Braut Haaland en tête. L’attaquant norvégien a de nouveau fait parler la poudre contre Bournemouth (4-1) et affiche désormais 27 buts en 24 matches.

Derrière lui, Enner Valencia s’affirme comme son principal concurrent. Sorti d’un solide mondial, l’attaquant équatorien est en forme et s’est offert un joli doublé lors de la large victoire des siens contre Konyaspor (4-0). Il est désormais crédité de 22 buts en 19 matches. Le podium est complété par Victor Osimhen qui continue d’affoler les compteurs. L’attaquant nigérian a encore été en vue contre Empoli lors d’une victoire 2-0 et peut se targuer de 19 réalisations en 20 rencontres.

Juste derrière, Kyogo Furuhashi sort du top 3 malgré ses 19 buts en 24 matches. Le Japonais n’a pas joué en championnat, mais garde la forme avec un doublé contre les Rangers (2-1). La cinquième position revient à Harry Kane qui a encore été performant contre Chelsea (2-0). Auteur du second but des Spurs, il affiche 18 buts en 25 matches. Juste derrière, Kylian Mbappé sonne la révolte. Un doublé fracassant lors du Classique contre l’Olympique de Marseille (3-0) lui permet d’afficher 17 buts en 21 matches. C’est un peu mieux que Lawrence Shankland qui n’a pas joué et reste bloqué à 17 buts en 26 matches.

Huitième, Paul Onuachu reste muet sous la tunique de Southampton. L’attaquant nigérian n’arrive pas à confirmer sa solide première partie de saison à Genk. Il a inscrit 16 buts en 23 matches de championnat. Également dans le dur, Robert Lewandowski a perdu avec le FC Barcelone contre Almeria (1-0). Conséquence, le Polonais n’avance pas malgré un solide bilan de 15 buts en 20 matches. Enfin, avec des statistiques assez proches, Folarin Balogun arrive à la dixième position grâce à ses 15 réalisations en 24 rencontres.

Aux portes du top 10, on retrouve Hugo Cuypers (La Gantoise), Bojan Miovski (Aberdeen), Vincent Janssen (Antwerp) et Jonathan David (Lille OSC) avec 15 buts. C’est un peu mieux que Vladimir Pisarski (Gazovik Orenbourg-Krylya Sovetov), Marcus Rashford (Manchester United), Ivan Toney (Brentford), Terem Moffi (Lorient-Nice), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Quincy Promes (Spartak Moscou), Joao Mario (Benfica), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) et Wissam Ben Yedder (Monaco), qui comptabilisent 14 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens