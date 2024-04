PSG - FC Barcelone : Kylian Mbappé est totalement passé au travers !

C’est le moment pour les grands joueurs : je suis prêt, et comme d’habitude je ne vais pas me cacher. Voici ce que déclarait Kylian Mbappé, quelques heures avant de retrouver le FC Barcelone pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de l’histoire du club, celui qui va rejoindre le Real Madrid en juin prochain était forcément attendu pour ce choc européen ô combien important. Envoyé à maintes reprises sur le banc des remplaçants ces dernières semaines, l’ancien Monégasque était cette fois-ci bien présent dans le onze de Luis Enrique. Aligné aux côtés d’Ousmane Dembélé et Marco Asensio, dans un rôle de faux numéro 9, le capitaine des Bleus se devait de marquer les esprits. Et pour cause, s’il se veut leader, c’est dans ce genre de rendez-vous qu’on le prouve. Pourtant, quelques minutes après le coup de sifflet final et une défaite (2-3) plaçant d’ores et déjà le PSG dos au mur avant de retrouver les Culers à Montjuic le 16 avril prochain, le constat est accablant.

Ses statistiques témoignent d’un match raté : 44 ballons touchés, aucun tir cadré, trois duels gagnés seulement, et 13 ballons perdus. Il s’est isolé dans le couloir gauche, et s’est souvent retrouvé au milieu d’une forêt de joueurs adverses, trop loin de la surface pour faire des différences. Forcément, sans numéro 9 qui fixe la défense centrale adverse, il est plus facile de contrôler les velléités de Mbappé, qui n’avait personne avec qui réellement combiner. Vitinha était trop loin de lui, et Mbappé semble avoir une confiance toute relative en Fabian Ruiz…

Déconnecté de son équipe

En zone mixte, le capitaine Marquinhos n’a pas voulu accabler son coéquipier. « Je ne suis pas là pour juger la performance individuelle de mes coéquipiers, s’il a été moins en réussite ce soir c’est peut être aussi que le ballon n’est pas arrivé au bon moment ou dans le bon timing. Je ne juge pas une performance individuelle, ce que je peux dire c’est que l’équipe collectivement peut faire beaucoup mieux et si collectivement on est mieux alors les individualités le seront aussi ».

Les jugements sont plus incisifs du côté des observateurs, à l’image de Samir Nasri sur Canal Plus. « Je ne pense pas que ce soit en relation avec son temps de jeu. J’avais l’impression qu’il n’était pas intéressé, il était dans son coin. Il n’a jamais semblé connecté avec ses partenaires. Tu peux être sur le côté gauche, mais tu peux permuter. Le seul problème, c’est que si tu es bien pris et que tu n’as pas de profondeur, c’est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il joue que quand il a le ballon. Pendant les 90 minutes, je l’ai regardé et je ne l’ai jamais trouvé connecté à ses partenaires ». Dans quelle mesure Luis Enrique est responsable de cette « déconnexion » ? A-t-il perdu son joueur pour la fin de saison en le laissant régulièrement sur le banc de touche en Ligue 1 ou en le remplaçant prématurément ? « Sans lui, le PSG ne peut rien faire, ils ont besoin d’un grand Kylian Mbappé pour se qualifier ».