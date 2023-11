OL - Metz : les compositions sont là

L’Olympique Lyonnais reçoit à domicile le FC Metz pour la onzième journée de Ligue 1. Ce match est crucial pour le maintien de ces deux équipes en L1. L’OL pointe à la dernière place du classement avec 3 points tandis que le club lorrain est seizième avec 9 points.

Les Lyonnais s’organisent en 5-3-2 avec Anthony Lopes aux cages, Kumbedi, Mata, Diomandé, O’Brien et Tagliafico en défense. Placé comme sentinelle Caqueret et épaulé par Alvero et Diawara. Enfin, en pointe de l’attaque Lacazette est épaulé par Baldé. Les Messins s’organisent en 4-3-3 avec Oukidja aux cages avec Colin, Hérelle, Traoré et Udol devant lui. Jean-Jacques est placé en sentinelle auprès de Camara et Van Den Kerkhof. Jallos, Asoro et Elisor animeront l’attaque du FC Metz.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Kumbedi, Mata, O’Brien, Diomandé, Tagliafico - Alvero, Caqueret, Diawara - Baldé, Lacazette

FC Metz : Oukidja - Colin, Hérelle, Traoré, Udol - Jean-Jacques, Camara - Van Den Kerkhof, Jallow, Asoro - Elisor