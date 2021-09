Gareth Bale justifie son retour en forme au Real Madrid

La suite après cette publicité

Et si Carlo Ancelotti avait le pouvoir de redonner des couleurs à Gareth Bale ? Revenu sur le banc du Real Madrid cet été en succédant à Zinedine Zidane, le coach italien n'a pas pu récupérer Kylian Mbappé, retenu parle PSG, mais il retrouve le Gallois de 32 ans en bien meilleure forme que ces dernières saisons. Prêté l'an passé à Tottenham pour une expérience moyennement réussie, l'ailier fait cette fois partie des plans à Madrid, où il arrive en fin de contrat dans un an. À moins d'un miracle, il ne sera d'ailleurs pas prolongé.

Titulaire lors des trois premiers matches de championnat, celui qui avait coûté 100 M€ à la Casa Blanca en 2013 a même marqué lors de la 2e journée de Liga face à Levante. Actuellement en stage avec sa sélection, il est revenu pour la BBC sur son bon début de saison. Selon lui, il le doit à un homme en particulier. «J'ai toujours eu une excellente relation avec Carlo Ancelotti, mais c'est toujours pareil dans le sens où il faut être performant pour entrer dans l'équipe. J'ai fait une bonne pré-saison et un bon début de saison», reconnaît-il tout heureux de retrouver des performances dignes de ses grandes heures.

«Il y a évidemment un meilleur environnement pour moi à Madrid»

De quoi oublier les soubresauts du passé ? Pas vraiment car le Real Madrid lui aurait bien trouvé une porte de sortie cet été pour économiser son salaire. Cela fait même trois étés de suite que le gaucher est invité à partir. Sous les ordres de Zidane, il était même pris en grippe par son entraîneur. Soutenu par sa direction, le Français a même fini par ne plus faire jouer le Gallois, lequel lui a bien rendu en déclenchant quelques polémiques, comme ce fameux drapeau sorti lors d'une trêve internationale en novembre 2019 «Pays de Galles, golf, Madrid. Dans cet ordre». Autant dire que ça n'avait pas plu du tout.

Selon lui, les choses ont changé cette saison et la parenthèse Tottenham lui a fait du bien. «Je pense que c'est toujours bien d'être dans une bonne ambiance. C'est la principale raison pour laquelle je suis allé à Tottenham car je savais que ce serait un bon environnement pour moi. C'était une pause dont j'avais peut-être besoin à l'époque, et j'ai passé un bon moment avec les Spurs. Cela m'a définitivement aidé à retrouver un endroit plus heureux, et je pense que cela s'est vu en revenant avec le Pays de Galles à l'Euro. Et puis j'ai ramené cette bonne humeur au Real Madrid cette saison, où il y a évidemment un meilleur environnement pour moi.» Comme un message directement adressé à Zidane...