Paris sportifs : la LFP annonce de grosses sanctions contre des joueurs et des entraîneurs

Alors que les championnats nationaux vont bientôt reprendre leurs droits après cette Coupe du Monde 2022, la LFP a décidé de frapper fort. L'instance dirigeante du football professionnel en France a épinglé plusieurs joueurs, coaches et dirigeants accusés d'avoir réalisé des paris sportifs. Une activité interdite pour les acteurs du jeu. Plusieurs sanctions viennent d'être annoncées.

«Réunie les 16, 23 et 30 novembre 2022 et les 7 et 13 décembre 2022, la Commission de Discipline a décidé de sanctionner les joueurs, entraîneurs et dirigeants de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2020/2021, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport. Il s’agit du treizième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les acteurs des compétitions organisées par la FFF ou la LFP (notamment les joueurs, entraineurs, dirigeants des clubs de football professionnel) ont interdiction générale de parier, en ligne ou dans les réseaux physiques, sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères. Après audition des joueurs, entraîneurs, dirigeants ou lecture de leur lettre d’explication, la Commission a prononcé les sanctions suivantes :»

Concernant les joueurs :

Quatre matchs de suspension + amende de 1 000€

Guillaume LEMIRE

-Quatre matchs de suspension + amende de 2 000€ avec sursis

Samy EL KHIAR

Quatre matchs de suspension

Théo EYOUM

Keheran GANOVA

Trois matchs de suspension

Enzo BARREAU

Cinq matchs de suspension dont trois matchs avec sursis

Donovan LEON

-Quatre matchs de suspension dont deux matchs avec sursis + amende de 1 500€

Irvin CARDONA

Madou TOURE

Deux matchs de suspension + amende de 1 000€ avec sursis

Nicolas BRUNEEL

Lucas CAMELO

Jérémy CHOPLIN

Lassana DOUCOURE

Ryan PONTI

Kévin ROCHETEAU

Antoine VALERIO

Eric VANDENABEELE

Trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis

Bridge NDILU

Lucas TOUSSAINT

Un match de suspension

Amine BASSI

Sacha DELAYE

Alexander DJIKU

Quatre matchs de suspension avec sursis

Jassem AZRAINE

Jean-Charles CASTELLETTO

Brieg LE BARS

Adrien PIANELLI BALISONI

Shavy RESOUF

Tidiane MALBEC

Trois matchs de suspension avec sursis

Diego MICHEL

Deux matchs de suspension avec sursis + amende de 500€ avec sursis

Benjamin BASSONG NGUE

Hugo BEATO CARVALHO

Victor DA ROSA

Augustin DELBECQUE

Gabin DELGUEL

Sofiane EL FTOUHI

Pierre JOUAN

Rémi MAUGAIN

Johan MOREL

Ernest NSENGO

Nicolas PAVERNE

Mouhammad TOURE

Deux matchs de suspension avec sursis

Jérémy AYMES

Maxence DERRIEN

Cédric LECLUSE

Un match de suspension avec sursis

Dorian BALDOVINI

Aboubacar CAMARA

Enzo DAOUD

Nathan GASSAMA

Kylian LE HER

Evan MOREL

Selman NASSAR CHOUITER

Raymeric SONNY

Rappel à l’ordre

Rudy MATER

Jérôme BADIE

Malick SISSOKO

Concernant les entraineurs :

Quatre matchs de suspension

Katelyne ANNEQUIN

Steve MARIE

Stjepan CVITKOVIC

Trois matchs de suspension

Nicolas COUSIN

Cédric MENGUAL

Deux matchs de suspension + amende de 1 000€ avec sursis

Steve POVEDA

Quatre matchs de suspension dont deux matchs avec sursis

Romain DUPONT

Cédric HENGBART

Kévin MOULIN

David MOUNIVONG

Patrick OLIVE

Vincent PLANTE

Mehdi RAHMOUNI

Maxime VAUTRIN

Quatre matchs de suspension avec sursis

Sylvain MONSOREAU

Deux matchs de suspension avec sursis

Maximilien FERRET

Benjamin GENTON

Cédric LECLUSE

Sébastien MAZEYRAT

Mathieu RUFIE

Olivier LAGARDE

Concernant les dirigeants :

Deux matchs de suspension + amende de 1 000€ avec sursis

Laurent CHOLLET