Mario Götze compare Pep Guardiola et Jürgen Klopp

Mario Götze, actuellement au PSV Eindhoven, démarrait sa carrière professionnel très tôt au Borussia Dortmund, son club formateur, avant de rejoindre le Bayern Munich en 2013. En Allemagne, il n'a joué que sous les ordres de Jürgen Klopp et Pep Guardiola, deux des meilleurs entraîneurs actuels. L'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014 se rend compte dans les colonnes du Daily Mail de la chance qu'il a eue : «Jürgen Klopp et Pep Guardiola sont les entraîneurs et les personnages les plus importants que j'ai eus dans ma carrière.» Celui qui affronte Leicester ce jeudi soir, porte une attention particulière à la lutte pour le trône en Premier League : «la course au titre en Angleterre cette saison est formidable à regarder. Elle semblait très différente il y a quelques mois, mais je crois qu'au bout du compte, c'est City qui l'emportera. C'est mon avis.»

La suite après cette publicité

L'Allemand va ensuite souligner leur exigence mais également leur côté humain. «Klopp a probablement eu le plus grand impact sur ma carrière. Il peut être très exigeant - il peut être votre ami mais aussi très dur en même temps. Il vous pousse à réaliser de grandes performances. C'est ce qui s'est passé avec moi à l'époque, et c'est ce qui se passe avec Liverpool maintenant. C'est un manager, non seulement pour les joueurs mais aussi pour tout le monde au club, et en tête-à-tête, il peut être aussi bien un ami qu'un patron. La force de Klopp est de parler aux joueurs d'une certaine manière, de les aider», expliquait-il à propos de son compatriote avant d'évoquer Guardiola : «mais si vous rencontrez Pep en dehors du terrain, c'est un type formidable. Tu peux lui parler de ta famille, de choses privées, c'est une personne formidable. Mais si tu joues dans son équipe, il est très exigeant. C'est une bonne chose parce qu'il vous pousse beaucoup, mais parfois vous avez besoin d'un angle différent en tant que joueur.»