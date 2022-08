Barça : Alex Collado prêté au Celtic ?

Alex Collado fait des envieux. Selon le Times, le Celtic vient de rentrer dans la danse des potentiels clubs intéressés par le profil du joueur de 23 ans. Le milieu offensif espagnol, qui a déjà passé la deuxième moitié de la saison dernière à Grenade, devrait à nouveau quitter le Camp Nou donc. Ange Postecoglou souhaite faire venir le catalan en Ecosse afin d'augmenter les options offensives du club de Glasgow, sachant que la saison sera longue avec notamment la Ligue des Champions en ligne de mire.

L'entraineur grec peut déjà compter sur plusieurs recrues cet été dont Benjamin Siegrist, Alexandro Bernabei, Moritz Jenz et Aaron Mooy. Néanmoins, il a récemment déclaré qu'il restait «alerte et actif» si d'autres opportunités se présentaient avant la fermeture du mercato estival. Le Girona FC et l'Olympiakos sont aussi sur le coup pour attirer la jeune pépite.