Comment Axel Disasi et l'AS Monaco ont éteint Kylian Mbappé

«Nous devions éliminer Mbappé». Niko Kovac ne s'est pas caché en conférence de presse sur les intentions de son AS Monaco ce dimanche au Parc des Princes. Le Croate avait mis en place un 4-5-1 pour réduire l'influence de Kylian Mbappé dans le jeu du Paris SG.

Une stratégie qui a parfaitement fonctionné grâce à une superbe maîtrise tactique collective du début à la fin de la rencontre en termes d'organisation, de positionnement et de pressing, avec, cerises sur le gâteau, deux buts pour obtenir un précieux succès.

Museler Mbappé

Axel Disasi, titularisé au poste inhabituel de latéral droit, a été l'un des gardes du corps les plus remarqués du n° 7 du PSG. Très rarement pris en défaut, il a éteint le champion du monde 2018, avec l'aide de Ruben Aguilar et Sofiane Diop sur son aile.

«Axel est un très bon joueur. On savait que Kylian était en pleine forme physique et que c'est un joueur de classe mondiale. Sur le plan physique et en termes de vitesse, Axel convenait plus à Mbappé que Djibril (Sidibé). Le match m'a donné raison. Axel a été très bon», a souligné le technicien monégasque.

Disasi l'homme clé

Même son de cloche pour Benoît Badiashile. «Il s'est très bien adapté à ce poste. Il nous a rendu service. Je suis très content pour lui parce qu'il travaille très dur à l'entraînement et ça s'est ressenti aujourd'hui (dimanche) sur le terrain», a-t-il poursuivi. Brillant de mille feux à Barcelone, Mbappé n'a rien pu faire ce dimanche.

Mauricio Pochettino l'a plutôt épargné au sortir de la partie. «Il n'y a pas que Kylian qui n'était pas au même niveau que mardi, c'était toute l'équipe. On ne pouvait pas gagner avec ce niveau», a analysé l'Argentin. Et l'AS Monaco en a bien profité.