Ballon d'Or 2022 : le beau message de Kaka à Karim Benzema

C'est fait, Karim Benzema (34 ans) a accompli son rêve en remportant la 66ème édition du Ballon d'Or, ce lundi, au Théâtre du Châtelet. Comme un symbole, c'est Zinedine Zidane, dernier lauréat français en date avant cette soirée mémorable, qui a remis au Madrilène son trophée. Un autre Ballon d'Or passé par le Real Madrid, Kaka, a rendu un bel hommage au "Nueve".

« Félicitations pour cet honneur bien mérité, mon ami Benzema! Bienvenue dans l'équipe », a écrit l'ancien international brésilien au pied droit délicieux sur son compte Twitter ce lundi. De quoi rendre la soirée de Benzema encore un poil plus spéciale...

