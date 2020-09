Les nouveaux maillots du Portugal pour l'Euro 2021

À l'instar des autres nations européennes équipées par Nike, le Portugal a dévoilé ses nouveaux maillots pour l'Euro 2021. Et le nouveau maillot domicile des coéquipiers de Cristiano Ronaldo se distingue tout d'abord par sa coupe et son col polo avec deux boutons.

Ce nouveau maillot mise sur la simplicité et l'élégance avec l'ajout d'une couleur dorée sur le logo Nike. On retrouve également du noir et du vert sur les bordures des manches mais aussi le long des côtes avec ces bandes en zigzag.

L'autre nouveauté, c'est le retour d'un short vert pour compléter la tenue domicile du Portugal, ce qui n'avait plus été vu depuis 2005, et la présence d'un "P" doré à l'intérieur du maillot.

Le maillot extérieur est plus original avec cette base vert d'eau et ces trois larges bandes avec des rayures noires, rouges et vertes foncés, qui rappelle les couleurs du fanion de la fédération portugaise de football.

Les nouveaux maillot du Portugal seront disponibles à la vente à partir du 4 septembre dans les boutiques de Nike.