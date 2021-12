CAN, Gabon : Arsenal a libéré Pierre-Emerick Aubameyang, toujours écarté

En pleine galère avec Arsenal, où il a été déchu du statut de capitaine et où il est écarté du groupe professionnel, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) va pouvoir se donner une bonne boufée d'air frais en participant à la CAN 2021, au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, avec son pays, le Gabon. Présent en conférence de presse avant le choc entre les Gunners et Manchester City, samedi (13h30, 21ème journée de Premier League), Mikel Arteta a évoqué la situation de son n°14.

« On a eu une lettre de la sélection du Gabon demandant la permission d’avoir le joueur plus tôt (que le 3 janvier, date à laquelle les joueurs africains peuvent rejoindre leurs sélections respectives, NDLR). Le joueur n’aurait pas été dans l’équipe face à Man City donc pour sa condition physique, on l’a laissé partir », a ainsi expliqué l'entraîneur d'Arsenal ce vendredi, en visio-conférence. Une petite bonne nouvelle pour PEA et les Panthères, qui disputeront leur première rencontre du groupe C (où ils sont placés en compagnie du Ghana, du Maroc et des Comores) le 10 janvier prochain, contre les Comores.