Arsenal : la descente aux enfers se poursuit pour Pierre-Emerick Aubameyang

« Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas disponible pour le match face à Leeds. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. » Présent en conférence de presse avant le déplacement à Leeds, Mikel Arteta s'est montré peu loquace sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. Sanctionné par les Gunners pour être revenu en retard d'un voyage en France pour être au chevet de sa mère malade, l'attaquant gabonais a été écarté de l'équipe première pour les rencontres face à Southampton (3-0) et West Ham (2-0).

L'ancien Stéphanois ne participera donc pas non plus au match face à Leeds samedi soir. Mais le calvaire du principal protagoniste pourrait ne pas s'arrêter là. Le Telegraph révèle en effet qu'Aubameyang pourrait ne plus s'entraîner avec le groupe professionnel jusqu'à son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations ! Ce dernier s'entraînerait donc seul avec la possibilité de maintenir sa condition physique en vue d'une future convocation avec le Gabon en janvier prochain.

Le sort d'Aubameyang tranché après la CAN ?

Initialement, Arsenal souhaitait libérer au dernier moment son buteur, mais les récents événements lui ont fait revoir sa position sur le sujet, et l'attaquant pourrait se mettre à disposition de sa sélection très rapidement. Le départ anticipé de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN reste évidemment une solution transitoire pour le club londonien. La direction des Gunners va en effet devoir trancher sur son avenir à Londres après la compétition.

Si l'international gabonais n'était pas prêté ou vendu lors du mercato d'hiver, le board d'Arsenal et son manager Mikel Arteta vont devoir trancher pour la fin de saison. Vont-ils réintégrer un joueur qui s'est distingué par plusieurs écarts disciplinaires ? Vont-ils poursuivre sa mise au ban ? En attendant, c'est Alexandre Lacazette qui a récupéré le brassard de capitaine sur les deux derniers matchs. Arteta va-t-il maintenir sa confiance à l'ancien Lyonnais pour le capitanat ? Ou miser sur Granit Xhaka, autre prétendant annoncé ? Pendant ce temps-là, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal reste nébuleux...