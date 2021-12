Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang, récit d'une chute vertigineuse

La suite après cette publicité

Passer des pelouses anglaises à son canapé peut parfois être plus rapide que prévu. Titulaire indiscutable et même capitaine d'Arsenal depuis novembre 2019, Pierre-Emerick Aubameyang a quasiment tout perdu en quelques jours. Absent contre Southampton (3-0) le week-end dernier, l'avant-centre gabonais avait tout simplement été sanctionné pour une violation disciplinaire. Rapidement, les médias britanniques se sont saisis de l'affaire et finalement, mardi, les Gunners ont décidé de lui retirer son brassard...

«Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham. Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons établies et convenues», expliquait le club anglais, comme si ça n'était pas la première fois. Et effectivement, l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne n'en est pas à son premier écart à Arsenal. Et la chute ne date pas vraiment d'hier.

Des problèmes en début d'année

Pour revenir sur le point de rupture de la semaine passée, les médias locaux tel que The Athletic explique que le joueur de 32 ans est tout simplement rentré en retard d'un court déplacement en France pour aller voir sa mère souffrante. Un retard qui n'est donc pas vraiment passé chez les Gunners. Mais ce n'est pas tout. Le principal concerné devait aussi échanger avec Mikel Arteta, son entraîneur et les dirigeants avec son entourage, mais il se serait présenté seul en début de semaine. Alors après ces quelques problèmes, Arsenal a décidé d'agir en lui enlevant le brassard. Mais malheureusement, ce n'est que la suite d'une mauvaise série.

Dès le mois de février dernier, l'international gabonais (71 sélections, 29 buts) avait déjà enfreint les règles sanitaires liées au Covid-19 en allant se faire tatouer. Un mois plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang a également eu un petit retard à l'Emirates Stadium avec un derby face à Tottenham. Résultat, Mikel Arteta l'avait mis sur le banc de touche au coup d'envoi. Des frasques déjà la saison dernière, mais qui n'ont pas pris fin avec le lancement d'un nouvel exercice. Car avant son retour retardé de France la semaine passée, le natif de Laval, où vit toujours sa mère, avait également été sanctionné par son club.

Un avenir incertain

Quelques mois en arrière, The Athletic révélait effectivement que Pierre-Emerick Aubameyang avait écopé d'une amende. La raison ? Le joueur avait raté un test Covid-19 peu de temps avant une rencontre de Ligue Europa avec les Gunners. Quatre écarts disciplinaires pour le Gabonais en moins d'un an. Un trop-plein pour Arsenal qui a donc décidé de prendre les choses en main ces derniers jours. Mais alors que va-t-il se passer dans le futur ? Déjà, le principal concerné était attendu ce jeudi au centre d'entraînement. Car l'équipe de Mikel Arteta a un match à préparer face à Leeds United, prévu samedi soir (18h30, 18e journée de Premier League). Un match que va manquer le principal concerné, normalement écarté une nouvelle fois.

Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un contrat qui court jusqu'en juin 2023 et une situation compliquée, si elle ne s'arrange pas, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait clairement quitter les pensionnaires de l'Emirates Stadium prochainement. Dernièrement, des médias anglais et espagnols parlaient d'un possible transfert au FC Barcelone. Le quotidien catalan Sport en a même fait un article dans son édition de ce jeudi 16 décembre. Mais l'avenir du Gabonais est plus que jamais flou et les prochains jours risquent d'être décisifs pour l'avant-centre.