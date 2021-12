Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang, par ici la sortie ?

La journée d’hier a sans doute été très dure à encaisser pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans). Le matin, la presse anglaise annonçait que le buteur gabonais d’Arsenal commençait à être sérieusement remis en question en interne. En clair, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée dernièrement a semé le doute sur sa capacité à assumer son rôle de capitaine.

Quelques heures plus tard, les Gunners officialisaient deux nouvelles sanctions à l’encontre de leur joueur. Déjà privé de match le week-end dernier, Aubemeyang a été maintenu écarté du groupe (et donc privé du match contre West Ham) et, pire, s’est vu retirer le brassard de capitaine. Une décision très forte de la part de Mikel Arteta, qui s’en est expliqué.

La cote d'Aubameyang en chute libre chez les Gunners

« J’aurais bien aimé à ne pas avoir eu à la prendre, mais on n'a pas eu le choix. Pour le moment, il n’est plus dans l’effectif. On a pris une décision, et elle fait mal. Cela va prendre du temps pour cicatriser, pour qu’on digère la situation. Depuis que je suis ici, j’ai une bonne relation avec Auba, c’est pour ça que ça fait si mal. »

De son côté, l’attaquant serait très choqué par la sévérité de la punition et selon le Telegraph, son futur à l’Emirates pourrait également être remis en question. Le journal anglais écrit qu’il y a de sérieux doutes sur la continuité du joueur, mais qu’Arteta devra sans doute gérer cette situation délicate jusqu’à la fin de la saison. À moins qu’une porte de sortie ne s’ouvre en janvier, le Daily Mail affirmant que le FC Barcelone suivrait ce cas de près.