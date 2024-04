L’OM réagit après le retournement de situation pour ses supporters

Fin de la polémique, les supporters de l’OM pourront bien assister au match à l’Estadio da Luz ce jeudi soir lors du quart de finale aller de Ligue Europa face au Benfica Lisbonne. La police portugaise a informé le club phocéen de sa décision de finalement autoriser les supporters détenteurs d’un billet à pénétrer dans l’enceinte. Pablo Longoria, excédé par la situation hier, avait menacé de ne pas se rendre en tribunes en guise de protestation. L’OM s’est félicité de ce retournement de situation à travers un communiqué.

«L’Olympique de Marseille a pris connaissance de la décision du ministère de l’Intérieur d’autoriser le déplacement des supporters du SL Benfica la semaine prochaine à Marseille à l’occasion du quart de finale retour d’UEFA Europa League. Le club tient également à informer ses supporters qu’à la suite des derniers échanges intervenus avec le SL Benfica, les supporters de l’OM détenteurs d’un billet dans la tribune visiteurs pourront accéder ce soir à l’Estádio Da Luz pour soutenir leur équipe. L’OM se félicite que tous les efforts déployés ces derniers jours aient abouti à une issue favorable en laquelle Pablo Longoria a toujours cru et remercie l’ensemble des parties prenantes qui ont œuvré en ce sens. Le club appelle tous les supporters de l’OM à se rendre au stade dans le calme et en suivant le plan d’acheminement et d’accès initialement convenu.» Ne reste plus qu’à gagner cette rencontre désormais.