CAN 2023, Cameroun : l’explication complètement lunaire d’André Onana sur sa situation

La préparation de la CAN 2023 du côté du Cameroun a été marquée par la polémique André Onana. Le portier de Manchester United, qui avait déjà fait parler il y a un an en quittant le rassemblement de Lions Indomptables en pleine Coupe du Monde après une brouille avec Rigobert Song, était de retour dans le groupe. Mais il avait décidé de rester avec les Red Devils au-delà de la date limite. Onana avait souhaité jouer le match de Premier League face à Tottenham le 14 janvier avant de s’envoler vers la Côte d’Ivoire alors que son équipe jouait le 15 janvier face à la Guinée.

Résultat, il a débarqué cette nuit et n’a donc pas pu jouer la rencontre face au Syli National qui s’est soldée par un nul (1-1). Une situation étonnante d’autant plus que le joueur avait eu l’accord de la FECAFOOT. De quoi interroger clairement les supporters qui n’ont pas compris ce passe-droit accordé à l’ancien de l’Ajax. Au pays, on pointait même le laxisme de la fédération camerounaise ainsi que le manque de respect d’Onana envers son pays. Présent ce lundi pour soutenir son équipe, André Onana s’est arrêté au micro de Canal+ pour évoquer sa situation.

«Je fais ce qui est bien pour mon pays»

Le gardien de 27 ans a tenu des propos assez lunaires pour expliquer sa situation. «J’ai beaucoup de choses à dire mais je ne le dirai pas ici car nous sommes en compétition. Le plus important, c’est l’union sacrée. On est ici pour gagner la CAN. Je demande aux supporters de nous soutenir dans les bons et mauvais moments», a-t-il d’abord lancé. Il en a ensuite profité pour rappeler son attachement à la sélection malgré sa situation assez étrange… «Je fais partie des leaders donc je prends mes responsabilités et c’est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu’on critique les plus jeunes. Qu’on continue de me critiquer, je suis habitué, je fais ce qui est bien pour mon pays. C’est comme choisir entre mon père et ma mère, mais mon pays passe avant tout, c’est pour ça que je suis là.. On est ensemble. »

Au micro de NewWorld TV il a donné d’autres détails. « Je suis là pour représenter mon pays, mon continent. C’est un honneur énorme pour moi d’être ici avec mon pays. Il y a 40 ans, nos aînés avaient fait quelque chose d’exceptionnel ici. Venir représenter ce beau pays c’est le plus important. Concernant mon temps de jeu, c’est le coach qui décidera. On est là pour gagner peu importe qui joue. On a de très bons gardiens. » Des explications qui ont de quoi étonner. Il pourra joindre la parole aux actes très rapidement puisqu’il devrait retrouver sa place de titulaire lors du prochain match du Cameroun face au Sénégal vendredi.