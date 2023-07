Grêmio : Luis Suárez en dit plus sur son avenir

Annoncé sur le départ, l’attaquant uruguayen Luis Suarez (36 ans) a confirmé qu’il était tombé d’accord avec son club brésilien du Grêmio pour une rupture de contrat anticipée. Il quittera ainsi son équipe en décembre prochain, soit un an avant la fin officielle de son bail. Il s’explique par des problèmes physiques sérieux au genou : «Nous avons discuté avec le club pour mettre fin au contrat un an plus tôt, c’est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté et je les remercie. Je sens que l’année prochaine je ne pourrai pas performer à cause de mon physique et de la grande exigence que demande le football brésilien. Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non car j’ai un problème chronique au genou que vous connaissez tous.»

Il a profité de cette conférence de presse pour revenir aussi sur la rumeur impliquant l’Inter Miami, ce que les supporters brésiliens n’ont pas apprécié : «Je suis clair que l’Inter Miami a parlé avec Grêmio et le club lui a dit que j’avais un contrat en cours, je peux vous dire qu’ils ne m’ont jamais parlé directement. Je demande aux fans de Gremio d’apprécier seulement qu’il a un joueur qui a presque 37 ans et avec beaucoup de douleurs au genou, qui continue de jouer malgré tout. C’est tout ce que je demande.»

