Angleterre : Mauricio Pochettino cité pour succéder à Gareth Southgate

Mauricio Pochettino était présent avec son adjoint Jésus Pérez à Wembley, hier soir, lors du 3-3 entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'entraîneur argentin de 50 ans est libre de s'engager où il veut depuis son départ cet été du PSG. Le fait qu'il ait assisté à ce match de Ligue des Nations est sûrement anodin, mais son profil pourrait être à l'étude si Gareth Southgate s'en allait après la Coupe du monde, à en croire le DailyMail, malgré un contrat courant jusqu'en décembre 2024.

L'équipe des Three Lions ne serait pas totalement une terre inconnue pour l'entraineur argentin puisqu'il retrouverait plusieurs joueurs qu'il a entraînés durant son mandat à Tottenham (2014-2019) comme Harry Kane, Kyle Walker et Eric Dier. De plus, John McDermott, le directeur technique de la FA, était en étroite collaboration avec Pochettino au sein du club anglais et c'est lui qui aura la tâche de trouver le prochain sélectionneur de l'Angleterre. Simple coïncidence ?