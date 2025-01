Real Madrid : Ancelotti va trancher entre Mbappé, Vinicius et Bellingham !

Pour la troisième fois en huit rencontres, un joueur madrilène s’est présenté au point de penalty et a échoué. Une disette face au gardien qui a coûté la défaite à Bilbao en Liga au début du mois de décembre, et contre Liverpool en Ligue des Champions. Face à ce problème naissant, Carlo Ancelotti a décidé de trancher dans le vif. En conférence de presse après l’échec de Jude Bellingham contre Valence, le technicien italien a déclaré : «je suis ennuyé, on a raté trois penaltys. Je pense qu’il est désormais de ma responsabilité de choisir un tireur attitré».

Alors, qui de Bellingham, Vinicius ou Mbappé pour prononcer la sentence face au gardien ? Cette saison, Jude Bellingham a inscrit un penalty, et en a manqué un, Kylian Mbappé a marqué trois des cinq penaltys qu’il a eu à tenter, et Vinicius est à 100% de réussite, avec quatre penaltys transformés. Depuis le début de la saison, Ancelotti laisse libre cours à ses hommes de choisir les tireurs, mais la décision semble inéluctable.