L’Inter Miami met déjà un stop à Neymar

C’est la rumeur qui enflamme la presse brésilienne, américaine et saoudienne ces dernières semaines. Tout juste de retour sur les terrains de football, Neymar refait parler de lui du côté d’Al-Hilal. S’il ne peut, pour le moment, jouer qu’en Ligue des Champions Asiatique puisqu’il n’est pas inscrit sur la liste en championnat, le Brésilien est au cœur des rumeurs concernant son avenir. Récemment, un média saoudien expliquait que la possibilité de déjà le voir quitter Al-Hilal n’était pas si improbable. Avec une équipe d’Al-Hilal qui tourne très bien sans lui et qui écrase tout sur son passage (invaincu depuis plus d’un an), Neymar n’est pas indispensable. Et le joueur de 32 ans est désormais associé à… l’Inter Miami en MLS !

Le club de David Beckham possède déjà dans ses rangs Luis Suarez et Lionel Messi et l’idée de reformer la MSN a été évoqué. Une idée qui fait rêver beaucoup de monde et qui semblait aussi plutôt cohérente financièrement sachant que le contrat du Brésilien en Arabie saoudite est XXL. On parlait même d’un transfert possible dès janvier. Un transfert qui a été alimenté par l’achat d’une villa en Floride par l’ancien joueur du PSG. De quoi enflammer la presse américaine. Mais devant l’emballement médiatique, l’Inter Miami a tenu à réagir. Cette nuit, en conférence de presse, le coach Tata Martino, qui a connu Neymar au FC Barcelone, a tenu à calmer tout le monde et clairement refroidir les fans.

Les règles de la MLS ne permettent pas son transfert

«C’est juste jeter des noms en l’air pour le plaisir de jeter des noms en l’air. On ne peut pas parler aussi facilement et gratuitement de footballeurs qui peuvent ou ne peuvent pas venir, il me semble que lorsque nous parlons de cela, nous avons besoin d’un autre type de soutien. Nous ne pouvons pas parler et mentionner un joueur simplement parce qu’il a acheté une maison ou parce qu’il s’est fiancé avec une fille à Fort Lauderdale, ce serait absurde. Nous devons d’abord analyser ce que la ligue a à offrir et si c’est vraiment possible, sur cette base aujourd’hui c’est impossible, donc il n’y a plus de continuité dans la conversation», a-t-il lancé avant de donner quelques justifications.

«Maintenant que Leo Messi et tous les autres sont là, tout peut arriver. Ce que je ne peux pas imaginer, c’est que si la ligue ne rend pas la question des salaires plus flexible, comment cela sera mis en œuvre ? Parce que l’écrire ou le dire dans les médias, c’est bien mais rien ne se passe, cela n’a pas de conséquences. Personne n’explique la mise en œuvre. Et la réalité est que si la MLS a ce problème, c’est que les règles sont strictes et ne peuvent pas être enfreintes, à moins que la MLS ne décide de les changer ». Avec sa grille salariale spécifique et ce système de "franchise player", la MLS limite grandement les clubs dans leurs ambitions. Notamment concernant le recrutement. L’Inter Miami avec déjà Messi, Suarez, Busquets et Alba ne peut donc pas faire venir Neymar dans ses conditions. Un prétendant en moins pour le Brésilien qui va vite savoir ce que son club va vouloir faire de lui alors qu’il arrive en fin de contrat en juin 2025.