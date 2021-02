Raphinha s'est mis tout le monde dans la poche à Leeds

La suite après cette publicité

Son dribble, une roulette petit pont, sur l'expérimenté Gary Cahill est encore dans toutes les mémoires. Marcelo Bielsa a apprécié. «Un dribble est toujours le plus dangereux pour une défense. C'est la solution lorsque l'adversaire s'effondre, l'alternative à la combinaison lorsqu'il est difficile de trouver l'homme libre», a commenté le manager argentin au sujet du geste de Raphinha (24 ans) lors de victoire de ce lundi soir face à Crystal Palace (2-0, 23e journée de Premier League).

Encore une fois, le Brésilien a régalé, confirmant ainsi sa très bonne première saison de l'autre côté de la Manche. Avec 4 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions en championnat par ailleurs, il s'est parfaitement adapté au football anglais. Il a su, pour l'heure, répondre aux hautes exigences de Bielsa en termes de volume de courses tout en gardant sa créativité naturelle.

🎨 An artist at work! pic.twitter.com/M8feKP6Bo4 — Leeds United (@LUFC) February 9, 2021

Bielsa et Leeds sous le charme

«Il s'est adapté très rapidement à la Premier League. Victor Orta (le directeur sportif) prévoyait qu'il avait les caractéristiques pour jouer dans ce championnat, il avait donc raison de le choisir. Il est puissant et se déplace sur tout le terrain, donc il inquiète la défense adverse», appréciait El Loco fin novembre en conférence de presse. Jimmy Floyd Hasselbaink, ancienne gloire du club, confirme.

«Il apporte beaucoup offensivement, mais réalise aussi beaucoup de travail défensif. On l'apprécie pour ses beaux gestes, son jeu direct et ses passes décisives. Mais il fait aussi beaucoup de travail sans ballon. (...) C'est un joueur très important pour Leeds. Il ouvre également des espaces sans le ballon. C'est rafraîchissant à voir», a confié le Néerlandais, relayé par Voetbal International, conquis.

Liverpool sur le coup

Patrick Bamford (27 ans), auteur de son 100e en carrière contre les Eagles ce lundi, abonde dans ce sens. «Raphinha est brillant. Je pense qu'il a été une magnifique affaire pour Leeds. On a tout de suite vu à l'entraînement qu'il s'agissait d'un joueur à part. Il s'est immédiatement illustré», a-t-il analysé au micro de Sky Sports avant de poursuivre. «Je suis surpris que des clubs de Premier League plus installés ne se soient pas intéressés à lui avant parce qu'il est vraiment spécial et qu'il est jeune», a lancé l'attaquant anglais.

Une anomalie qui pourrait rapidement être réparée. À en croire France Football, l'ancien Rennais figure en effet sur les tablettes de Liverpool, toujours soucieux de trouver des solutions alternatives à son trio offensif de choc Mohamed Salah-Sadio Mané-Roberto Firmino. L'Auriverde, recruté pour 19 M€ environ l'été dernier alors qu'il ne souhaitait a priori pas quitter Rennes, est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Peacocks.