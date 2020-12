Les révélations choc de Raphinha sur son départ de Rennes

Raphinha (23 ans) avait envie de vider son sac. Pointé du doigt lors de son départ à Leeds, pour 17 M€ hors bonus, dans les dernières heures du mercato estival, le Brésilien, arrivé au Stade Rennais à l'été 2019, a lâché sa vérité sur ce transfert au micro d'ESPN au Brésil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa version diffère grandement de celle livrée par les pensionnaires du Roazhon Park à chaud.

«J’ai appris le samedi (le 3 octobre), en rejoignant le groupe en mise au vert, que Rennes avait accepté une offre de Leeds pour moi. J’étais un peu énervé, parce que je terminais tout juste ma période d’adaptation en France, on avait bien commencé la saison en championnat, je pensais déjà à jouer ma première Ligue des Champions», a d'abord expliqué l'excentré auriverde avant de poursuivre.

«En sachant que le club a accepté l’offre, ni plus ni moins, sans m’en parler, je me suis senti dévalorisé. En plus, l’offre était inférieure à ce qu’ils avaient dépensé pour me recruter (21 M€). Cela me montrait clairement que je ne faisais pas partie des plans du club et de l’entraîneur. Ils ont juste décidé de me vendre», a-t-il lâché, ne cachant pas son amertume face au comportement de son ancienne écurie.

«Ils ont ensuite rejeté toute la faute sur moi»

«J’ai joué le match le dimanche (contre Reims, 2-2, un but au compteur) et ils ont ensuite rejeté toute la faute sur moi, disant que c’était moi qui avais envie de partir. Alors que jusqu’au samedi midi, je ne pensais qu’au match du dimanche et au reste du championnat, car, pour moi, le mercato était terminé. On m’avait dit à Rennes qu'on ne me laisserait partir qu’à partir de 60 M€, mais le club a accepté une offre proche des 15 M€...», a-t-il révélé avant d'enfoncer le clou.

« Je me suis senti dévalorisé, un peu méprisé. Le footballeur est un produit. Ils ont accepté l’offre sans m’en parler, on me l’a dit officiellement après le match, pour que je me décide. Comme je ne me sentais pas valorisé et désiré dans le club, j’ai accepté de suivre leur envie de me vendre. J’ai été très bien reçu en Angleterre, avec de l’affection, comme à mes débuts à Rennes. J’ai senti qu’on avait vraiment envie de travailler avec moi ici», a-t-il conclu, glissant un dernier tacle.

Ces révélations font figure de nouvelles pierres dans le jardin de l'actuelle direction du SRFC, qui doit composer avec des résultats en berne, une élimination sans gloire en Ligue des Champions, un entraîneur en réflexion sur sa situation, un mercato qui peine à porter ses fruits... Raphinha, lui, commence à digérer son départ outre-Manche, comme en témoigne son premier but en Premier League, d'une frappe limpide lors de la victoire à Everton (0-1, 10e journée). La roue tourne.