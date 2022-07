Corentin Tolisso explique les raisons de son come-back à l'OL

La suite après cette publicité

Après Alexandre Lacazette, c'est Corentin Tolisso qui fait son retour à l'OL ! Non, nous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2022. Le milieu de terrain a officiellement fait son retour ce matin après 5 ans au Bayern Munich, où il aura tout gagné, dont la prestigieuse Ligue des Champions. C'est donc un homme bourré d'ambition et à pleine maturité du haut de ses 27 ans qui a paraphé un contrat de 5 saisons avec son club formateur. Il compte bien mettre son expérience au service de l'OL pour rectifier le tir après une saison ratée.

«J'ai plus de maturité, plus d'expérience. J'ai beaucoup appris au Bayern Munich pendant ces cinq ans. J'ai grandi, j'ai vu un nouveau système, une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. C'est ce qu'il faut que j'apporte ici, à l'OL. L'OL a toujours fait de belles choses. On a vu que ça pêchait parfois à certains moments, comme en 2017. C'est là où il faut que j'apporte ce que j'ai appris au Bayern», assure-t-il durant sa conférence de presse de présentation ce vendredi. Il raconte également les coulisses de ce retour remarqué.

Les présences de Lacazette et Lopes déterminantes

«Cela fait six mois que je suis libre. Cela fait un petit moment que je pouvais prendre une décision. Cette année, j'ai eu beaucoup de vacances. Six ou sept semaines. J'ai coupé totalement pendant quinze jours. J'ai fait un gros mois de préparation. C'était important de reprendre, quand les clubs allaient reprendre, pas mi ou fin juillet. Les discussions avec l'OL se sont accélérées, la reprise c'est demain, ça tombe vraiment bien avec ce que je voulais.» À l'entraînement, il retrouvera alors ses anciens coéquipiers comme Lacazette et Anthony Lopes.

La présence de ses deux amis a forcément eu une influence sur sa décision de retourner à l'OL. «J'ai beaucoup parlé avec Alex (Lacazette). Je pense qu'il ne m'a jamais autant écrit en un mois que lors de ces cinq dernières années (rires) ! J'ai beaucoup parlé aussi avec Antho (Lopes). Le retour d'Alex a joué un rôle, c'est vraiment un ami pour moi, en dehors du football. Le fait qu'il revienne, qu'on ait fait de belles choses avec l'OL précédemment, c'était un atout en plus dans ma prise de décision.»

Objectif Ligue des Champions

Quitte à faire une croix sur ses ambitions personnelles de disputer la Ligue des Champions. Alors qu'il en avait fait un critère déterminant pour son futur, Tolisso a finalement changé d'avis. «En réfléchissant bien, je me suis demandé si jouer la Ligue des Champions à tout prix était essentiel. Je me suis dit que non. Lorsque j'ai parlé avec l'OL, le projet m'a tout de suite plu. Mais bien sûr que j'ai envie de rejouer la Ligue des Champions, j'ai envie dès l'année prochaine.» Pour le plus grand bonheur de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters.