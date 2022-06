Alexandre Lacazette fait son grand retour à l'OL !

La suite après cette publicité

On rejoue Retour vers le futur à l'OL. Le Festival de Cannes n'y est sans doute pas pour grand-chose dans cette histoire. C'est surtout le travail opéré par Jean-Michel Aulas et son équipe qui permet de réaliser ce très gros coup. Cinq ans après son départ pour Arsenal contre la somme record à l'époque de 53 M€ (+ 7 de bonus), battu depuis par le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 M€ deux ans plus tard, Alexandre Lacazette (31 ans) fait son grand retour à l'OL.

«L’Olympique Lyonnais est très fier et très heureux d’annoncer le retour au club de son attaquant, formé à l’OL, Alexandre Lacazette pour les trois prochaines saisons. En fin de contrat avec le club anglais d’Arsenal, l’international français s’est engagé jusqu’au 30 juin 2025», informe le communiqué des Gones à l'instant. Le buteur se trouvait en fin de contrat chez les Gunners, où il était devenu capitaine malgré un temps de jeu réduit. Pour en arriver là, il a dû consentir quelques sacrifices.

L'OL a convaincu Lacazette

Cette opération va peser sur les finances lyonnaises, mais l'attaquant a vraisemblablement divisé ses émoluments par deux par rapport à l'Angleterre. À Londres, il touchait environ 10 M€ par saison, mais il a probablement perçu une grosse prime à la signature pour être convaincu de revenir dans son club formateur et de cœur. Des arguments qui ont fait mouche, car il avait assuré publiquement qu'il souhaitait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce frein a visiblement sauté.

En revenant, Lacazette offre de belles perspectives à l'OL après une saison ratée. Il pourra encadrer les Maxence Caqueret, qui a prolongé jusqu'en 2026, Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Rayan Cherki, la jeunesse du club déjà bien affirmée et même expérimentée pour certains. L'homme aux 129 buts en 276 matches ne rejoindra sûrement pas Fleury Di Nallo, le meilleur buteur lyonnais et ses 222 buts, mais pourra au moins viser la 2e place, détenue par Bernard Lacombe, auteur de 149 réalisations.