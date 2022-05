Maxence Caqueret prolonge avec l'OL !

Désormais âgé de 22 ans, Maxence Caqueret a franchi un cap cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain international espoir (12 capes, 1 but) a eu un rôle important avec 37 matches disputés avant sa blessure au ménisque contractée fin mars. Pur produit de la formation lyonnaise et en pleine progression, le natif de Vénissieux arrivait pourtant à un an du terme de son contrat avec la formation rhodanienne. Alors qu'un léger doute entourait l'avenir du milieu de terrain et que ce dernier ne calmait pas vraiment le jeu en annonçant ceci à la mi-février : «Je ne suis pas sûr d'être lyonnais la saison prochaine, car on sait que le football, ça va vite et on ne sait pas de quoi est fait demain. J'aimerais rester à Lyon. Il y a des discussions entamées avec mon entourage et le club, il n'y a pas encore d'accord, mais voilà. On verra où cela va nous mener.»

Alors que les positions étaient éloignées mais que le désir commun de continuer était présent, le dossier a évolué positivement au fil des semaines. Si bien que la prolongation de Maxence Caqueret a commencé à se dessiner. Une extension de bail jusqu'en juin 2026 malgré un intérêt de l'AC Milan qui va permettre à ce dernier de conforter son nouveau statut. Fier d'annoncer la nouvelle, le club rhodanien s'est fendu d'un communiqué : «l'Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son milieu de terrain Maxence Caqueret pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. L’Olympique Lyonnais se réjouit du choix de Maxence Caqueret, sollicité par de nombreux clubs, qui a souhaité s’inscrire dans la durée avec son club formateur afin de franchir un nouveau palier, aux côtés notamment de Rayan Cherki, Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola, tous issus également de l’Academy.»