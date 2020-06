Serie A : l'Atalanta s'amuse face à Sassuolo

En attendant le match opposant l'Inter Milan à la Sampdoria ce dimanche (21h45), l'Atalanta Bergame accueillait Sassuolo pour le compte de la 25e journée de la Serie A. L'interruption du championnat en raison du coronavirus n'a pas vraiment impacté l'excellente forme des hommes de Gian Piero Gasperini (exclu à 20 minutes de la fin), qui se sont facilement imposés (4-1) face à ceux de Roberto De Zerbi.

Berat Djimsiti (16e) et Duvan Zapata, auteur d'un doublé (31e, 66e) ont participé à la fête du côté du Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Le malheureux Mehdi Bourabia a lui trompé son propre gardien (37e) au cours de cette rencontre avant de se racheter et de sauver l'honneur en réduisant la marque en toute fin de match (90e+2) pour les visiteurs. La meilleure attaque de la Serie A (74 buts) repart donc de plus belle de l'autre côté des Alpes et consolide sa 4e place. L'Atalanta compte désormais 6 unités d'avance sur l'AS Roma. De son côté, Sassuolo (12e, 32 points) manque l'occasion de se rapprocher de Naples et d'une qualification en Ligue Europa à l'issue de la saison 2019-2020, qui ne fait que redémarrer.

Le classement de la Serie A