Olivier Glasner prévient le PSG pour Randal Kolo Muani

Il n’est aujourd’hui plus entraîneur de l’Eintracht Francfort, mais Olivier Glasner est celui qui a permis l’éclosion de Randal Kolo Muani (24 ans) en Allemagne, après ses débuts prometteurs à Nantes. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ex-manager des Aigles s’est expliqué sur la montée en puissance de l’international français, qui s’était révélé au Mondial 2022, au Qatar. L’homme de 49 ans a également expliqué qu’ailier n’était pas son poste de prédilection.

«Pour moi, ce n’est pas un joueur de côté. L’ailier type, c’est Ousmane Dembélé. J’avais besoin de voir un Randal Kolo Muani qui marquait des buts et, sur un côté, il faisait beaucoup de passes décisives, mais il marquait trop peu. Donc, il fallait qu’il soit dans l’axe. Mais il ne faut pas lui demander d’être statique. Il est très intelligent dans ses mouvements, il s’est aussi beaucoup amélioré avec son pied gauche la saison dernière (…) On jouait avec trois défenseurs centraux, un peu comme le PSG quand ils ont le ballon et qu’ils font monter Hakimi. Kolo Muani était notre numéro 9 également, mais il avait une grande liberté», a-t-il expliqué. Un message envoyé à Luis Enrique à la veille du déplacement à Newcastle United, en C1.

