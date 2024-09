PSG : la réaction partagée du vestiaire parisien après la victoire arrachée contre Girona

Dans la lignée des autres cadors européens, le Paris Saint-Germain effectuait également sa rentrée dans cette édition inédite 2024-2025 de la Ligue des Champions. Opposé à Girona à domicile, le demi-finaliste de la dernière édition de la C1 entendait frapper fort d’entrée de jeu pour assumer son statut de favori. Mais face à un adversaire largement à sa portée, le champion de France en titre a été contraint de sortir les rames pour venir à bout de son homologue espagnol (1-0), ce mercredi. Et pour cause ! Mis en confiance après un début de match appliqué, les Catalans ont livré une belle résistance face à des Parisiens sans solution pendant près de 89 minutes.

Car oui, il fallait attendre la fin du temps réglementaire pour voir les Franciliens forcer le verrou adverse. Exemplaire pendant la majeure partie de la rencontre à l’image de ses nombreuses parades devant Randal Kolo Muani et Dembélé, le portier argentin a commis l’irréparable sur un centre-tir de Nuno Mendes qu’il a eu du mal à saisir avant de voir le ballon filer dans ses propres filets. Si l’essentiel a été assuré, à savoir les trois points synonymes de succès pour lancer cette nouvelle campagne européenne sous les meilleurs auspices, la prestation globale des pensionnaires du Parc des Princes reste assez décevante. «Logiquement, ce n’était pas notre meilleur match. On n’était pas très bien, on n’a pas senti un PSG habituel. On a eu des difficultés dans la construction, c’est le mérite de Girona, mais il faut voir ce qu’on a mal fait», a tenté d’expliquer le Portugais au coup de sifflet final.

Avant de poursuivre : «De toute façon, dans un match comme ça, il faut gagner. On va voir ce qu’on peut faire de différent tactiquement. Pour ce premier match de Ligue des Champions, il y avait beaucoup d’envie de jouer, parfois ça n’aide pas. On doit prendre un peu plus de risques, jouer avec personnalité comme en Ligue 1. C’est difficile de dire à chaud, mais ce sera à corriger après le match.» Tandis que Vitinha a avoué certaines difficultés dans le jeu parisien, son partenaire Warren Zaïre Emery a semblé vouloir faire l’impasse sur le négatif. Désireux de renvoyer des signaux positifs, le natif de Montreuil estimait que son équipe avait livré un match plutôt abouti.

«On est tombé contre une grosse équipe de Girona. On savait bien que ça allait être compliqué, on s’était préparé cette semaine en analysant cette équipe. On a tout donné, ça montre notre force de caractère d’avoir poussé tout le match et marqué à la fin. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Ce n’est pas un match raté, on l’a gagné. Un petit miracle, c’est vrai, mais on a eu pas mal d’occasions claires, on a su pousser tout le match. Cela montre qu’on ne lâche rien, qu’on a tous du caractère. On va faire du mieux possible pour gagner tous les matchs cette saison», a déclaré le numéro 33 du PSG. Parallèlement, Luis Enrique paraissait, quant à lui, soulagé d’avoir arraché ce résultat aux griffes d’une vaillante équipe de Girona : «Difficile… L’équipe de Girona a montré pourquoi elle a réussi à se qualifier en Ligue des Champions, pourquoi elle a été si longtemps leader de Liga la saison dernière. Elle a très bien défendu, on a eu du mal à se créer des occasions claires, mais on a mérité la victoire.» Si les réactions sont partagées dans le camp parisien, le PSG verra le niveau d’adversité monter d’un cran lors de la prochaine journée avec un déplacement à Arsenal, le 1ᵉʳ octobre prochain.