LdC : le PSG s’impose dans la douleur contre Girona

Un peu plus de quatre mois après le crève-cœur vécu contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions dans ce même Parc des Princes (1-0, 2-0 score cumulé), le PSG avait rendez-vous avec Gérone, bizuth dans l’épreuve, ce mercredi. Dans les faits, il s’agissait bien d’une rencontre de C1, dans l’application, on trouvera à redire. Cette fois, Paris n’aura pas frappé les montants à 4 reprises, mais il n’aura pas cadré beaucoup plus (6 tirs cadrés sur 26 frappes, mais pas un seul en première période). Ils pourront finalement rendre grâce à Gazzaniga, auteur d’une vilaine erreur dans les derniers instants de la rencontre, et qui aura permis à Paris de s’imposer (1-0). En première période pourtant, les hommes de Luis Enrique ont longtemps déçu, frustré. Une frappe contrée de Warren Zaïre-Emery (13e), une autre trop croisée de Marco Asensio (14e) après une belle action du Français - l’un des rares à tenter de mettre un peu de vie dans cette rencontre - et enfin une dernière tentative détournée de Fabian Ruiz (28e). Et puis après ? Une séquence de conservation de balle de 2 minutes 30 des Catalans sans que les Parisiens soient capables d’y mettre fin, et puis cette sortie sur blessure de Marco Asensio avant la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 PSG 3 1 1 1 0 0 1 0 27 Girona 0 1 -1 0 0 1 0 1

Certainement recadrés par Luis Enrique à la pause, les Parisiens revenaient avec de meilleures intentions, mais pas de quoi sauter au plafond non plus. Les moments de chaleur s’intensifiaient, d’abord avec cette frappe (enfin cadrée) de Fabian Ruiz, mais trop molle pour inquiéter Gazzaniga, ou cette tentative de Hakimi. De son côté, Safonov se détendait bien sur une tête espagnole. La plus grosse situation était tout de même parisienne. Lancé dans la profondeur par Kolo Muani, Ousmane Dembélé avait un boulevard jusqu’au but, mais gâchait finalement une énorme occasion. Plutôt que de servir Barcola, ou de tirer, il avançait tête dans le guidon avant d’être rattrapé par un défenseur adverse dans sa surface. Ce temps fort parisien s’achevait avec une tentative de Dembélé, encore, mais sa frappe du gauche heurtait successivement Gazzaniga et la barre transversale (62e). Le but se refusait à Randal Kolo Muani une dizaine de minutes plus tard sur corner, puis en fin de rencontre, lorsque sa frappe dans un angle fermé, après une merveille de contrôle orienté, fuyait le cadre (82e). À son tour, Hakimi butait sur un Gazzaniga XXL (87e), mais ce même Gazzaniga, héroïque jusqu’ici, sabordait son équipe sur un centre anodin de Nuno Mendes dans les derniers instants (91e). Ce fut laborieux, mais Paris l’a fait. Néanmoins, il faudra montrer un autre visage pour espérer repartir de l’Emirates avec un résultat, dans deux semaines, contre Arsenal.