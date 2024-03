Côte d’Ivoire : la liste avec les champions d’Afrique et un petit nouveau

Les champions d’Afrique sont de retour aux fourneaux. Un peu plus d’un mois après le sacre à la CAN, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Emerse Faé a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux prévus en France, face au Bénin (23 mars) et l’Uruguay (26 mars). Le technicien de 40 ans s’appuie sur les mêmes qui ont été couronnés à la CAN, «à l’exception de Sébastien Haller, qui est blessé, de Christian Kouamé, qui revient d’un palu, et de Serge Aurier, qui revient de blessure aussi», comme l’a assuré Emerse Faé devant les médias.

Un petit nouveau s’est intégré à la liste, en l’occurrence Guéla Doué (21 ans), pour pallier l’absence de Serge Aurier. Le joueur du Stade Rennais a joué 17 matchs cette saison avec le club breton, et avait le choix entre la France et la Côte d’Ivoire.

La liste de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Angers), Charles Folly (Asec Mimosas), Badra Ali (Sekhukhune United).

Défenseurs : Willy Boly (Nottingham Forest), Ismaël Diallo (Hajduk Split), Ousmane Diomandé (Sporting Portugal), Ghislain Konan (Al-Feiha), Evans Ndicka (AS Rome), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen), Wilfried Singo (AS Monaco), Guéla Doué (Rennes).

Milieux : Jean-Thierry Amani Lazare (Union Saint-Gilloise), Idrissa Doumbia (Alanyaspor), Seko Fofana (Al Ettifaq), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Franck Kessié (Al-Ahli), Jean-Michaël Séri (Hull City)

Attaquants : Simon Adingra (Brighton), Jonathan Bamba (Celta Vigo), Jérémie Boga (Nice), Karim Konaté (Red Bull Salzbourg), Jean-Philippe Krasso (Étoile rouge Belgrade), Max-Alain Gradel (Gaziantep), Oumar Diakité (Reims), Nicolas Pépé (Trabzonspor)