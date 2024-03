Monaco-PSG : la réaction du héros Gianluigi Donnarumma

Héroïque, Gianluigi Donnarumma (25 ans) a réalisé quatre arrêts de grande classe et a maintenu un Paris Saint-Germain en difficulté sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0). Élu homme du match par notre rédaction (8,5), le gardien italien a tenu à rester humble et a salué la belle performance de ses partenaires et de l’ASM après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Pas de sentiment personnel, j’ai fait un bon match. Ici, ce n’est pas facile et nous voulions gagner, mais Monaco est une grande équipe. On a fait un bon match malgré tout. L’adversaire a de la qualité, il y a eu de la difficulté, l’équipe a eu une bonne attitude et nous sommes maintenant prêts pour la Real Sociedad», a-t-il assuré au micro de Prime Video.