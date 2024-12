Le Real Madrid a flashé sur une pépite tant convoitée par le PSG

Malgré les absences de nombreux cadres défensifs (Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militão), Carlo Ancelotti a rapidement été fixé par Florentino Pérez : cet hiver, pas question de recruter. Si l’Italien veut du renfort, il doit aller le chercher en équipe réserve. C’est ainsi que le jeune Raul Asencio (21 ans) s’est retrouvé promu en équipe première. En revanche, Pérez et ses équipes ont bel et bien prévu d’étoffer le secteur défensif l’été prochain.

Une arrivée réussie en Premier League

Pour le poste de latéral, Madrid veut Trent Alexander-Arnold (Liverpool) pour son flanc droit. L’Anglais a l’avantage d’être libre l’été prochain. Les Merengues aimeraient également recruter un milieu, mais l’autre priorité du mercato est l’achat d’un défenseur central. Nul ne sait si Alaba, qui n’a plus joué depuis un an, reviendra au niveau et les graves blessures au genou de Militão rendent également très incertain son cas. L’idée du Real est donc de trouver un jeune joueur qui saura devenir l’un des leaders de leur défense lors des années à venir.

Et selon AS, le nom de Dean Huijsen (19 ans) figurerait tout en haut de la shopping list de la Casa Blanca. Le natif d’Amsterdam a quitté la Juventus l’été dernier pour signer à Bournemouth un contrat de longue durée en échange d’un chèque de 15 M€ (+ 4 M€ de bonus). Un bon choix puisque le joueur s’est immédiatement imposé comme titulaire (12 apparitions, 2 buts) chez les Cherries, actuels sixièmes du classement de Premier League. Huijsen s’est même offert un petit cadeau de Noël avant l’heure en marquant un but à Old Trafford lors de la victoire écrasante de son équipe face à MU (3-0).

Huijsen a déjà refusé Madrid

Si vous nous lisez depuis un moment, le nom d’Huijsen ne vous est d’ailleurs pas inconnu. Révélé au grand public lors de son prêt à l’AS Roma, le défenseur était annoncé très proche du Paris Saint-Germain avant son choix de préférer une aventure en Premier League. Considéré comme l’un des meilleurs talents à son poste, Huijsen a tout de la bonne pioche pour Madrid. En effet, au-delà de son talent, l’ancien Bianconero a l’avantage d’être un international Espoir espagnol. Huijsen avait évolué au sein des sélections de jeunes hollandaises, mais il a finalement choisi de privilégier ses racines espagnoles (il a vécu en Espagne dès l’âge de 5 ans avant d’intégrer le centre de formation de Malaga à 10 ans) en 2024.

Reste qu’il faudrait sortir le chéquier pour l’arracher à son club. S’il est estimé à 18 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, Huijsen est lié aux Cherries jusqu’en 2030. Il n’est donc pas difficile d’annoncer que les Merengues devront dépenser bien plus que 18 M€ s’ils veulent réellement se l’offrir. Enfin, les Madrilènes devront également se montrer convaincants auprès d’un joueur qui n’avait pas hésité à rembarrer le Real Madrid en 2021, au moment de rejoindre la Juventus. «Ouais, j’ai refusé le Real et le Barça. Je pense que j’ai pris la décision la plus difficile. Mais l’Italie est très réputée pour avoir de bonnes défenses et j’y ai beaucoup appris. Jordi Cruyff est évidemment un très grand nom du football. Mais je suis très froid à propos de ces choses (ndlr : le choix de carrière). J’ai réfléchi à l’endroit où je pourrais être meilleur et j’ai décidé d’aller à la Juve».