OM : le nouveau match gigantesque de Pape Gueye

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille était en Suisse pour essayer de faire valider sa place pour les quarts de finale de la Conference League contre Bâle. Après un match aller dominé de la tête et des épaules, mais avec un résultat peu rassurant (2-1). Vu l'écart de niveau du premier match, on se disait que ce serait une formalité. C'est peut-être aussi ce que c'est dit Jorge Sampaoli puisqu'il a fait six changements par rapport au dernier match.

On a senti que l'OM était au-dessus, notamment techniquement, sans que cela ne se reflète au tableau d'affichage malgré un penalty (manqué par Amine Harit). Mais c'est surtout Pape Gueye qui a éclaboussé de son talent. Il était partout, récupérait un nombre incalculable de ballons et surtout orientait le jeu de son équipe à la perfection.

« J'ai la confiance du coach, de l'équipe et j'arrive à être décisif »

En seconde période, il a toujours rayonné. On ne l'avait pas vu comme cela avant sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a remportée avec le Sénégal. Il a fini sur les rotules, mais il avait bien mérité son repos. Jorge Sampaoli était d'ailleurs content pour lui : « je pense que depuis son retour en France après la coupe d'Afrique des Nations, c'était déjà un très bon joueur, mais je pense qu'il progresse beaucoup. Pour nous, c'est très bon. On est content avec lui, c'est un joueur très important ».

Mais forcément, le héros du jour s'est aussi présenté devant les médias, avec un large sourire. « Je ne sais pas si je suis un autre joueur. On sait que la confiance c'est important pour un joueur. Je suis revenu avec ce magnifique trophée, j'ai engrangé de l'expérience en jouant avec de grands joueurs. J'ai la confiance du coach, de l'équipe et j'arrive à être décisif. Je continue à travailler, écouter les consignes de mon coach et continuer », a expliqué le milieu de terrain de l'OM. Une belle alternative au milieu et peut-être un futur remplaçant de Kamara pour l'année prochaine...