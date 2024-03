Salaires : les différences abyssales entre les entraîneurs de Ligue 1

Ce jeudi matin, L’Equipe a dévoilé le top 30 des joueurs les mieux rémunérés de la Ligue 1. Kylian Mbappé (25 ans) domine largement les débats avec un salaire mensuel de 6 millions d’euros (en brut). Qu’en est-il concernant les entraîneurs qui officient au sein du championnat de France ? Comme pour les joueurs, c’est le Paris Saint-Germain qui paye le mieux. En effet, Luis Enrique gagne 923 500€ par mois. C’est bien plus que son prédécesseur Christophe Galtier, qui avait pourtant le plus gros salaire l’an dernier. Il touchait 665 000€ chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Le nouvel entraîneur du PSG, qui gagne toutefois moins que Mauricio Pochettino (1,1M€), est donc loin devant dans le classement cette saison. Il devance le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter (2e, 250 000€). Sur la troisième marche du podium, on retrouve Patrick Vieira (Strasbourg) et Paulo Fonseca avec un salaire mensuel de 220 000€. Du côté du Stade Rennais, Julien Stéphan a repris l’équipe en cours de saison. Mais pas à n’importe quel prix puisqu’il encaisse 180 000€ chaque mois. C’est plus que Franck Haise (RC Lens) et Jean-Louis Gasset, qui a rejoint l’Olympique de Marseille pour une mission commando de quelques mois.

L'OL et l'OM ont fait de bonnes affaires

Chacun d’entre eux touche 150 000€. Pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, cet intérim a du bon d’un point de vue financier puisque Marcelino et Gennaro Gattuso étaient payés 330 000 euros par mois, avec des résultats loin d’être satisfaisants. On pourrait dresser le même bilan du côté de l’Olympique Lyonnais où on a frôlé la catastrophe. Mais depuis l’arrivée de Pierre Sage, qui perçoit 80 000€ (9e coach le mieux payé de L1), les Gones vont mieux. Sportivement comme financièrement, puisque Sage gagne moins que Laurent Blanc (230 000€), John Textor peut se frotter les mains.

On peut dire pareil pour Brest. Deuxième de L1, l’écurie française verse un salaire de 70 000€ à Eric Roy. Ce dernier est payé autant que Laszlo Bölöni (Metz, 17e), Francesco Farioli (Nice, 5e) et Will Still (Reims, 9e). Enfin, les trois entraîneurs les moins bien rémunérés sont Pascal Gastien (Clermont, 40 000 €), Michel Der Zakarian (Montpellier, 30 000€) et Carles Martinez Novell (Toulouse, 20 000€). Concernant ce dernier, nos confrères de L’Equipe expliquent que sa faible expérience explique le faible montant de sa rémunération.

Le classement des salaires des entraîneurs de L1 :

1: Luis Enrique (PSG) 923 500€

2: Adi Hütter (Monaco) 250 000€

3: Patrick Vieira (Strasbourg) 220 000€

= Paulo Fonseca (Lille) 220 000€

5: Julien Stéphan (Rennes) 180 000€

6: Jean-Louis Gasset (Marseille) 150 000€

= Franck Haise (Lens) 150 000€

8: Antoine Kombouaré (Nantes) 100 000€

9: Pierre Sage (OL) 80 000€

10: Laszlo Bölöni (Metz) 70 000€

= Francesco Farioli (Nice) 70 000€

= Eric Roy (Brest) 70 000€

= Will Still (Reims) 70 000€

14: Régis Le Bris (Lorient) 60.000€

15: Luka Elsner (Le Havre) 50 000€

16: Pascal Gastien (Clermont) 40 000 €

17: Michel Der Zakarian (Montpellier) 30 000€

18: Carles Martinez Novell (Toulouse) 20 000€