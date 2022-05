Marwin Hitz signe au FC Bâle

Le FC Bâle a officialisé ce vendredi la signature du gardien de but suisse Marwin Hitz, en provenance du Borussia Dortmund, pour les trois prochaines saisons. L'international de la Nati (2 sélections) est de retour dans son pays natal après avoir été formé au FC Saint-Gall, club qu'il a connu avant de rejoindre l'Allemagne en 2008. «Les 181 matchs de Bundesliga, les 7 matchs de Ligue des champions et les 12 matchs de Ligue Europa ainsi que les 20 matchs de Coupe d'Allemagne et les nombreuses convocations de l'équipe nationale suisse A montrent à quel point la carrière de Marwin Hitz (1,94 m) est impressionnante et couronnée de succès. Le gardien de but expérimenté de Suisse orientale renforcera le FCB à partir de la saison prochaine», peut-on lire dans le communiqué du club bâlois.

«Le passage au FCB est pour moi un nouveau défi passionnant et je me réjouis beaucoup de pouvoir aider le club à retrouver sa force d'antan. En équipe nationale, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec de nombreux anciens joueurs du FCB, qui ont tous beaucoup aimé le FC Bâle. C'est aussi pour cette raison que Bâle a toujours été un club qui m'attire et je suis très heureux que ce changement ait pu se faire», a déclaré le principal intéressé.