L'OM veut récupérer Alexander Nübel !

La suite après cette publicité

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. » Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda n’a pas encore raccroché les crampons, mais il ne se voit pas ailleurs que sur la Canebière.

Reste toutefois à savoir jusqu’à quand le portier international champion du monde sera le titulaire dans les cages phocéennes. Si 36 ans est un âge souvent rédhibitoire pour un joueur de champ au très haut niveau, ça l’est moins pour un gardien. Sauf que cette question risque de se poser prochainement. Pour quelle raison ?

Le média allemand Sport1 révèle en effet que l’Olympique de Marseille s’est positionné dans le dossier Alexander Nübel. Pour rappel, le portier de 24 ans est la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, mais il ne supporte plus de ne manger que les miettes laissées par son aîné. Récemment, son agent avait d’ailleurs confirmé cette tendance.

« Il ne peut pas y avoir de deuxième année comme celle-ci, car le temps de jeu est essentiel pour un jeune joueur », avait-il déclaré, avant de confier que son poulain pourrait se relancer dans le cadre d’un prêt de deux ans. « Pour être numéro un au Bayern Munich, il faut un club qui a une certaine classe et qui joue au mieux à l'international. J’aime planifier des prêts sur deux ans. »

Avec un Yohann Pelé sur le départ, l’OM tiendrait là une belle alternative. Mais si Nübel débarque, ce ne sera pas pour jouer les seconds rôles encore une fois. Les Phocéens sont-ils prêts à mettre leur portier emblématique en retrait ? Pour le moment, la question ne se pose pas encore puisque le média germanique ajoute que l’AS Monaco est toujours en pole dans ce dossier.

News #Nübel: He has a new request, from Olympique Marseille. But currently, Monaco is the favorite. And he is one of the candidates for BVB. The background to all of this will be available in my podcast #MeineBayernWoche 🎧. With an assessment of @berger_pj. @SPORT1 #FCBayern