Nico Williams lâche ses vérités sur son avenir

Cet été, le FC Barcelone a tenté de s’offrir Nico Williams. Mais l’ailier est finalement resté à l’Athletic Bilbao. Il est revenu sur cet épisode lors d’un entretien accordé à El Mundo. «En fin de compte, il faut vivre avec ça. Le football fonctionne ainsi, avec de nombreux intérêts des clubs, des médias, des joueurs… et il y a toujours du bruit. Ce n’est ni mauvais, ni bon, c’est comme ça et cela n’affecte pas mes performances. Je continue à faire le même travail que j’ai fait jusqu’à présent. Personnellement, cela a aussi été des moments difficiles dans lesquels on s’arrête pour réfléchir à de nombreux scénarios et c’est difficile, mais j’ai une famille et des amis incroyables qui me soutiennent. Je veux penser que cela ne m’arrivera pas chaque été.»

Puis, il a répondu aux supporters de Bilbao qui lui en veulent d’avoir déclaré qu’il resterait "un an de plus". «Je n’y pense pas maintenant. Les fans sont très heureux que je reste ici et je suis très heureux d’être ici. Bilbao est ma maison, je veux continuer à en profiter et la vérité est que je suis très heureux. J’ai toujours vu les choses très clairement et je pense que les gens le voient. Je pense que je me débrouille très bien et que j’essaie d’amener l’Athletic au sommet de l’Espagne et de l’Europe, avec cette finale à San Mamés qui nous passionne tellement. C’est la seule chose qui compte maintenant.» Voilà qui est dit !