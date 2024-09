Le nouveau maillot extérieur 2024-25 du Barça

Nike et le FC Barcelone ont présenté ce mercredi, le maillot extérieur du club blaugrana pour cette saison 2024-2025. Un maillot noir avec des rouges sur chaque côté. Le logo du Barça, placé au centre de la tunique, est également en noir, entouré de rouge et de bleu, les couleurs historiques du club catalan. Le logo de Spotify Music, partenaire maillot de Barcelone, est lui par ailleurs en rouge.

La tenue extérieure laisse imaginer comment seront les équipements du futur, en laissant de côté les barres verticales iconiques et en les remplaçant par une base noire. L’écusson est plus foncé et se situe sur un fond bleu et rouge. Le Barça portera pour la quatrième fois de son histoire, une tenue noire. Le maillot extérieur de la saison 2024-25 sera de la même couleur que celui des exercices 2011-2012, 2013-2014 et 2020-2021.

