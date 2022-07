Anderlecht - OL : les compositions sont là

Après sa double confrontation contre le Dynamo Kiev mardi, l'Olympique Lyonnais poursui sa préparation estivale ce samedi avec deux autres rencontres face à Anderlecht, en Belgique. Avant le match prévu à 20h ce soir, une formation moins expérimentée de l'OL s'est imposée dans la douleur (3-2), au RSCA Belfius academy, le centre d'entraînement des Mauves.

La suite après cette publicité

Pour cette deuxième rencontre amicale, qui se déroule au Lotto Park d'Anderlecht, Peter Bosz part sur un onze qui ressemble un peu plus à une équipe type. On retrouve Lopes, derrière une défense composée de Gusto, T. Mendes, Lukeba et Henrique. Lepenant, Paquetá et Reine-Adélaïde occuperont le milieu de terrain. Faivre, Lacazette et Toko Ekambi occupent l'attaque.

La composition d'Anderlecht RSC : Van Crombrugge - Debast, Hoedt, Delcroix - Trebel, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov - Amuzu, Ishaq, Esposito

La composition de l'OL : Lopes - Gusto, T. Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Paquetá, Reine-Adélaïde - Faivre, Lacazette, Toko Ekambi