Karim Benzema plus fort que Cristiano Ronaldo, l'Angleterre est folle de Roberto Firmino

Benzema plus fort que CR7

Auteur d'un nouveau doublé salvateur mardi soir contre Bilbao (3-1), Karim Benzema n'en finit plus d'impressionner la presse espagnole. Déjà couvert de louanges hier, le Français fait encore la une de As ce jeudi matin. Le quotidien madrilène sort en ce surlendemain de match une statistique assez impressionnante. Lors de ce deuxième passage de Zinedine Zidane sur le banc du Real, KB9 a inscrit 29% des buts de son équipe. Il fait mieux que Cristiano Ronaldo, qui lors du premier mandat de ZZ à Madrid, pesait pour 28% des buts merengues. Alors, Karim Benzema serait-il actuellement plus important pour Zidane que CR7 à l'époque ? On attend vos avis dans les commentaires.

Firmino fait l'unanimité en Angleterre

Le choc au sommet de la Premier League hier entre Liverpool et Tottenham à Anfield a finalement tourné à l'avantage des Reds (2-1). Un succès à l'arraché grâce à un des attaquants actuels les plus complets du circuit, Roberto Firmino. Le Brésilien a offert la victoire et la 1ère place aux siens grâce à une réalisation à la 90e minute. Il fait la une partout en Angleterre ce matin. Pour le Daily Telegraph, «le volant Firmino scelle la place de leader de Liverpool». Le Guardian indique qu'il «offre la tête de la Premier League à la machine Red». Enfin, il est tout simplement «éblouissant» pour le Daily Star ou encore le Daily Mirror. Bref, Roberto Firmino fait l'unanimité ce matin.

Cristiano «trahit» la Juve

«Soirée noire pour Cristiano Ronaldo.» Voilà le titre sans équivoque du Corriere dello Sport ce matin. Hier, lors du choc contre l'Atalanta en Serie A, le Portugais avait le penalty de la victoire au bout du pied à l'heure de jeu, mais il a échoué face au portier de la Dea, Pierluigi Gollini. Résultat, un nul 1-1 pour la Vieille Dame qui ne recolle toujours pas à l'AC Milan, pourtant encore tenu en échec hier face au Genoa (2-2). Pour Tuttosport, «CR7 a échoué face à Gollini», que le média réclame en doublure de Gianluigi Donnarumma en sélection italienne. Mais le média qui frappe le plus fort ce matin, c'est la Gazzetta dello Sport. Pour le journal au papier rose, Ronaldo a tout simplement «trahi la Juve» hier. Réaction attendue dès ce week-end pour CR7.