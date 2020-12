Premier League : Liverpool s'offre Tottenham au finish grâce à Roberto Firmino

A l'occasion de la treizième journée de Premier League, Liverpool accueillait Tottenham à Anfield. Les Reds voulaient reprendre leur marche en avant après le nul décevant obtenu face à Fulham (1-1) pour dépasser leur adversaire du soir. Tenus en échec par Crystal Palace (1-1) le week-end dernier, les Spurs pouvaient prendre leurs distances sur le champion d'Angleterre au classement en cas de succès. Pour cette affiche de Premier League, Jürgen Klopp alignait un 4-3-3 avec son habituel trio Mané-Firmino-Salah en attaque. De son côté, José Mourinho optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Harry Kane en pointe.

Après un round d'observation entre les deux équipes, Liverpool se procurait sa première opportunité du match. Suite à un coup-franc frappé par Robertson, Firmino de la tête obligeait Lloris à s'employer (10e). Les Reds commençaient à prendre la mesure du match. Sadio Mané sur la gauche centrait pour Salah dont la frappe était bien captée par Lloris (21e). Fort logiquement, le champion d'Angleterre ouvrait le score avant la demi-heure de jeu. Curtis Jones effectuait une belle chevauchée et décalait Salah à l'entrée de la surface. L'attaquant égyptien voyait sa frappe déviée surprendre Lloris (1-0, 26e). Trois minutes plus tard, le même Curtis Jones tentait une belle frappe bien captée par Lloris (29e). Mais contre toute attente, les Spurs égalisaient sur un temps fort de leur adversaire.

Roberto Firmino libère Liverpool

Lo Celso récupérait le cuir et lançait Son à la limite du hors-jeu qui ajustait Alisson (1-1, 33e). Juste avant la pause, Firmino puis Mané butaient sur un Lloris impeccable (35e, 41e). Au retour des vestiaires, Liverpool manquait de se faire surprendre. Bergwijn s'infiltrait dans la défense des Reds et voyait sa tentative filer juste à côté (46e). Beaucoup plus entreprenants, les hommes de Mourinho se procuraient deux occasions par Harry Kane (49e, 51e). Malmenés, les Reds sollicitaient Lloris juste avant l'heure de jeu par Salah, mais sa frappe enroulée était repoussée par le portier français (57e). Tottenham manquait de prendre l'avantage par Bergwijn qui profitait d'une belle déviation de Son pour se présenter seul face à Alisson. Mais l'intérieur du pied de l'ailier néerlandais heurtait le montant (63e). Le match s'emballait clairement et Salah, bien lancé par Williams, butait sur Lloris (68e). Les hommes de Jürgen Klopp accentuaient leur pression sur les buts de Lloris. Jones lançait Mané dans la surface dont la lourde frappe touchait le transversale (73e). Dans les ultimes minutes du match, Liverpool prenait l'avantage.

Suite à un corner, Firmino s'élevait plus haut que tout le monde et catapultait de la tête le ballon au fond des filets (2-1, 89e). Grâce à cette huitième victoire de la saison, les Reds prenaient les commandes de la Premier League avec trois points d'avance sur Tottenham. Dans les autres matchs de la soirée, West Ham recevait Crystal Palace au London Stadium. Juste après la demi-heure de jeu, les hommes de Roy Hodgson ouvraient le score. Ward distillait un bon centre pour Benteke dont la tête trompait Fabianski (0-1, 34e). Les Hammers recollaient au score juste avant l'heure de jeu par Haller grâce à une reprise acrobatique (1-1, 56e). Avec ce résultat nul, West Ham se hissait à la septième place et Crystal Palace pointait au quatorzième rang au classement. De son côté, Fulham accueillait Brighton à Craven Cottage. Dans ce match de la peur, les deux équipes se quittaient sur un piètre résultat nul (0-0). Brighton restait devant son adversaire du soir au classement.

Les résultats de la soirée :

Liverpool 2-1 Tottenham : Salah (26e), Firmino (89e) pour Liverpool ; Son (33e) pour Tottenham

West Ham 1-1 Crystal Palace : Haller (56e) pour West Ham ; Benteke (34e) pour Crystal Palace

Fulham 0-0 Brighton

