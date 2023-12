CdF : l’US Revel attend de pied ferme le PSG

Vainqueur de l’US Blagnac (N3) au tour précédent, l’US Revel a hérité d’un gros poisson à savoir le Paris Saint-Germain à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Mais à l’image de la réaction de son vestiaire lorsque celui-ci a appris l’identité de son futur adversaire, le pensionnaire de Régional 1 compte jouer sa chance jusqu’au bout et donner du fil à retordre aux Parisiens. Avec ses armes, Nicolas Giné entend rivaliser avec le champion de France en titre à en croire ses propos tenus sur les antennes de RMC Sport.

«Je n’ai pas envie de faire un match de gala. Je sais que nos chances sont minimes mais on sait qu’il y en a une quand même, même si c’est une sur mille, il faut la prendre à 100%. Il y a des failles mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous ? On verra. On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c’est très compliqué. L’idée de départ est de bien figurer et de montrer qu’on bosse bien à Revel», a exprimé l’entraîneur occitan. À noter que la rencontre se tiendra à Castres le 7 janvier 2024.