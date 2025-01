Juventus : Thiago Motta est bloqué dans une improbable impasse

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le Piémont. Après un mercato florissant, la nouvelle Juventus de Thiago Motta commençait très fort sa cure de jouvence avec deux larges victoires en Serie A, contre Côme (3-0) puis le Hellas Vérone (3-0). Trois matchs nuls vierges et sans saveur (0-0) consécutifs ont remis les Bianconeri sur terre, avant de laisser place à un quotidien rempli de hauts et de bas. L’excitation du nouveau projet résolument offensif porté par un entraîneur moderne et apprécié à la cote grandissante a finalement rappelé des brides nostalgiques d’une Juventus peu attrayante et divertissante comme elle l’était sous Massimiliano Allegri. Les journalistes sont de moins en moins tendres avec l’ancien milieu de l’Inter et du PSG. Les tifosi commencent même à perdre patience. La faute à une redondance des prestations en championnat. La Juventus ne perd pas mais a de grandes difficultés pour enchaîner des séries de victoires au grand dam de tous les suiveurs turinois.

La suite après cette publicité

«Sûrement quelques matchs nuls de trop. Nous avons une très jeune équipe et beaucoup de blessures qui ne doivent pas être un alibi. Les garçons ont fait un gros effort physique et mental, voyons maintenant en vue de la prochaine course cette semaine. Le mot crise est exagéré. Trop de nuls, mais seulement deux défaites : nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons gagner davantage. Aujourd’hui, il n’y a que du travail pour remporter des victoires, les blessures n’ont jamais été un alibi. Il y avait beaucoup d’absences aujourd’hui comme par le passé, l’effectif est jeune : à la fin, je dois remercier les garçons parce qu’ils font un effort énorme. Nous jouons tous les trois jours avec ces situations, il faut bien les gérer», avait déclaré l’entraîneur italien après le match nul samedi contre le Torino (1-1) lors du Derby della Mole en championnat. Les Bianconeri espéraient retrouver le goût de la victoire lors de l’affiche d’hier soir face à l’Atalanta.

13 matchs nuls en 20 journées !

Alors que les Bianconeri avaient réussi à ouvrir le score grâce à Pierre Kalulu, comme trop souvent cette saison, la Juventus a craqué et Matteo Retegui a égalisé pour l’Atalanta, entraînant ainsi le 13ème match nul en Serie A en 20 journées disputées : «Nous ne sommes certainement pas satisfaits du résultat, mais je reconnais l’effort et la performance. Je remercie les garçons, ils ont joué un grand match aujourd’hui. On n’a pas fait une grande performance aujourd’hui, c’est sûr. Mais ces gars donnent le meilleur à chaque match. Je n’ai pas besoin de me répéter : nous savons ce que nous avons traversé et ce que nous traversons, mais ces gars continuent à fournir des performances importantes. Nous avons fait ce qu’il fallait et le but de Kalulu n’est pas arrivé par hasard, c’était une action collective à laquelle tout le monde a participé. Nous ne sommes assurément pas heureux du nul et nous voulons toujours gagner, mais il est de mon devoir de reconnaître la performance de ces gars», a expliqué Thiago Motta.

La suite après cette publicité

La Juventus de Thiago Motta a obtenu 34 points après 20 matchs cette saison, contre 49 la saison dernière au même stade avec Massimiliano Allegri. La différence de -15 points est la pire parmi les équipes présentes lors des deux campagnes de la compétition. L’entraîneur italien veut continuer à croire en son projet et n’est pas inquiet. C’est un véritable paradoxe que vit la Vieille Dame puisque malgré le fait d’être toujours invaincue en championnat, elle est toujours classée à une âpre 5ème position : «Le bon esprit est toujours là, ces gars-là l’ont démontré une fois de plus. C’est vrai que nous tirons beaucoup, mais nous ne pouvons pas nous contenter de simplement tirer parce que nous travaillons chaque jour pour gagner. Il faut se remettre en selle et nous espérons retrouver la victoire lors du prochain match. C’est notre vision du prochain défi». Avec les arrivées de Randal Kolo Muani et Alberto Costa, Thiago Motta possède déjà ses premiers renforts hivernaux pour faire mieux.