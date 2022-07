Monza cible un trio d'attaque de rêve !

Promu pour la première fois de son histoire en Serie A, Monza n'a qu'une idée en tête : enflammer le mercato estival ! Après le gardien Alessio Cragno et les défenseurs Andrea Ranocchia et Andrea Carboni, le club de Silvio Berlusconi rêve désormais d’un gros coup avec Mauro Icardi, à en croire, le fils de ce dernier, Pier Silvio, dans des propos tenus à Mediaset.

«Ce serait une grande opportunité de l’avoir à Monza et imaginez quelle histoire ce serait s’il marquait contre l’Inter. Ne m’en faites pas dire plus toutefois : j’ai confiance en Galliani». Pour les Icardi, ce serait l’occasion de revenir habiter sur Milan où ils viennent de s’installer dans leur nouvel appartement. Une opération qui s'avère malgré tout compliquée par les dirigeants qui auraient déjà eu des discussions avec Wanda Nara, la compagne et agente de l'attaquant du PSG.

Monza s'intéresse aussi à Paulo Dybala et Andrea Belotti !

Interrogé il y a quelques jours sur le sujet, le président de Monza avait d'ailleurs ouvert la porte à une arrivée de l’attaquant : «Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"...» Pour autant, cette opération est pour le moment compliquée à boucler pour des raisons purement économiques, mais le PSG peut en tout cas compter sur un prétendant pour son joueur.

Mais ce n'est pas tout pour les Brianzoli. Selon les médias italiens, Monza souhaiterait également enrôler Paulo Dybala. Libre de s'engager dans le club qu'il souhaite depuis son départ de la Juventus, l'ailier argentin pourrait donc rester en Serie A lors de la prochaine saison. Enfin et selon nos informations, le promu serait également intéressé par Andrea Belotti, en fin de contrat du côté du Torino. Une chose est sûre, Monza semble prêt à tout pour marquer son arrivée en Serie A.