Brésil-Tunisie : les compositions officielles

C’est l’ultime rencontre avant le Qatar. Le Brésil affronte la Tunisie ce mardi à 20h30 au Parc des Princes à l’occasion d’un match amical (en direct commenté sur notre site). Après leur probant succès contre le Ghana (3-0), les coéquipiers de Neymar vont certainement vouloir garder leur série d’invincibilité, qui est pour l’instant de 14 matchs sans défaite, et faire le plein de confiance avant le début de la Coupe du Monde. De leur côté, les Tunisiens, qui sont dans le groupe des Bleus, ont gagné contre les Comores jeudi.

Tite a opté pour un 4-3-3 classique avec Danilo, Silva, Marquinhos et Telles en défense. Il a également aligné une attaque avec Raphinha et Neymar sur les ailes et Richarlison en pointe. Auteur de belles prestations ces dernières semaines, Vinicius est remplaçant.

La composition du Brésil : Ederson – Danilo, Silva, Marquinhos, Telles – Casemiro, Paqueta, Fred – Raphinha, Richarlison, Neymar

La composition de la Tunisie : Dahmen - Drager, Talbi, Bronn, Ben Ouannes - Skhiri, Laïdouni, Chaalali - Ben Slimane, Jaziri, Msakni