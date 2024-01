Man City : Kyle Walker en plein scandale d’adultère avec 3 femmes

Kyle Walker enchaîne les scandales. Il a fait les gros titres à plusieurs reprises en Angleterre, où il a été question d’infidélité, de prostitution et d’attentat à la pudeur. La semaine dernière, sa vie privée a de nouveau été déballée sur la place publique. On a appris qu’il avait mené une double vie lorsqu’il était marié à Annie Kilner. En effet, il entretenait une relation avec Lauryn Goodman, qui a avoué qu’il était aussi le père de son enfant (une petite fille, ndlr).

Ce lundi, The Sun fait de nouvelles révélations fracassantes sur le joueur des Skyblues. Ainsi, on apprend qu’il a trompé sa femme et sa maîtresse avec une troisième femme. Un modèle photo dont l’identité a été tenue secrète. Une source proche a confié au média anglais : «c’est incroyable que Kyle ait encore de l’énergie pour le football.» Depuis toutes ces révélations, Annie Kilner, enceinte de son quatrième enfant avec le footballeur, a demandé le divorce. Walker a quitté le domicile familial et loue un appartement à proximité.