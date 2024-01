Man City : gros scandale pour Kyle Walker

Alors qu’il vient de vivre une saison extraordinaire sur le plan sportif, avec de nombreux titres avec Manchester City, avec des nominations dans les équipes types de l’année, Kyle Walker (33 ans) est au centre dans une bien triste affaire. L’international anglais voit sa vie conjugale révélée au grand jour dans la presse britannique. Après les scandales d’infidélité, de prostitution et d’attentat à la pudeur, le capitaine de Manchester City avait divorcé avec sa femme Annie Kilner. Mais ses dernières heures, c’est une nouvelle affaire dans laquelle Kyle Walker est plongé. D’après les aveux de Lauryn Goodman, l’Anglais aurait mené une double vie avec elle pendant sa relation avec Lauryn Goodman. Elle avoue même qu’il est le père de son enfant.

La suite après cette publicité

Dans The Sun, elle demande à Kyle Walker d’assumer leur relation. «J’ai dit à Kyle Walker : "tu dois lui dire. Tu dois dire à Annie que tu es le père de notre fille et que tu avais une relation avec tes enfants". Nous devons commencer l’année 2024 librement. Si chacun sait à quoi s’en tenir, il pourra prendre ses propres décisions dans la vie. Kyle Walker était heureux de cacher la vérité parce qu’il avait deux familles et qu’il avait peur de ce qui se passerait si Annie l’apprenait. Il ne voulait pas qu’elles soient séparées ou qu’elles souffrent, mais cette situation devait être révélée pour le bien de tous.» Exemplaire sur le terrain, la vie extra-sportive de l’Anglais semble être tout sauf un exemple.