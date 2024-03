La France du streamer Amine va participer à la nouvelle Coupe du monde créée par Piqué avec Neymar

C’est la petite nouvelle qui veut se faire sa place et qui pourrait changer l’avenir du football. La Kings League, compétition créée par Gérard Piqué, fait un buzz incroyable en Espagne depuis plusieurs mois. Ce tournoi de football à 7 réuni des streamers aux millions d’abonnés et des anciennes stars du football comme Ronaldinho ou Sergio Agüero. Ayant de la suite dans les idées et n’hésitant pas à critiquer le football actuel qu’il considère comme vieillissant, l’ancien défenseur du FC Barcelone a créé un tel engouement qu’il organisera la Coupe du monde de sa Kings League.

La suite après cette publicité

Et la France sera au rendez-vous. Alors que Neymar sera le capitaine d’une équipe, Amine, célèbre streamer français, sera le président de l’équipe de France pour ce tournoi. Déjà capitaine de l’équipe de France de streamers qui avaient battu l’Espagne lors d’un match de gala, le Eleven All Stars, fin 2022, l’influenceur aux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux devra réunir une équipe de 12 joueurs pour représenter la France au Mexique pendant deux semaines à partir du 26 mai. Alors qu’Amine pourra sélectionner deux joueurs de son choix, une grande détection aura lieu et tout le monde peut postuler tant que la personne n’a pas de contrat professionnel. Un premier écrémage aura lieu à 50 personnes parmi lesquelles seulement dix seront sélectionnées pour aller au Mexique. L’équipe qui remportera le tournoi repartira avec un million d’euros.